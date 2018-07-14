إقليم بلوشستان الباكستاني يعلن الحداد العام بعد هجوم قتل 128 شخصا

أعلنت حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني (جنوب غرب)، اليوم السبت، الحداد لمدة يومين في الإقليم، بعد هجوم انتحاري قتل 128 شخصا وجرح نحو 150 آخر.



جاء ذلك حسب ما أعلن تلفزيون "جيو نيوز" الباكستاني، نقلا عن السلطات المحلية.



وحسب المصدر نفسه، سيتم تنكيس العلم الباكستاني على جميع المنشآت العامة خلال يومي الحداد، كما سيتم إلغاء التجمعات الانتخابية في الفترة نفسها.



ووقع الهجوم أمس الجمعة واستهدف تجمعا انتخابيا ببلدة ماستونغ.



كما وقع تفجير آخر قرب تجمع انتخابي في مدينة بانو، بإقليم خيبر باختونخوا (غرب)، وأوقع 4 قتلى إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.



وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي تفجير بلوشستان، الذي وقع بعد ساعات من تفجير خيبر باختونخوا.



وجاء التفجيران ، بعد أربعة أيام من مقتل 20 شخصًا وجرح 64 آخرين في مدينة بيشاور الباكستانية، خلال تجمع انتخابي لحزب "عوامي الوطني الباكستاني".



وتشهد باكستان في 25 يوليو/ تموز الجاري، انتخابات تشريعية، يجري خلالها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية والإقليمية.

