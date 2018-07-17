إيران: لن نعجز عن إيجاد السبل لبيع نفطنا رغم العقوبات الأمريكية

قالت إيران إن بوسعها تجاوز العقوبات الأمريكية باستخدام أساليب جديدة لبيع نفطها، وجاء ذلك على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

وقد وصف جهانغيري، على الموقع الإخباري لوزارة النفط "شانا"، اليوم الثلاثاء، الجهود الأمريكية المبذولة لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر "بالوهم".

هذا ولم يحدد المسؤول الإيراني شكل الأساليب التي ستتبعها بلاده لبيع النفط.

وأضاف "يعتقدون أن بإمكانهم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.. كل العالم بحاجة إلى النفط الإيراني، ويمكننا دائماً أن نستحدث أساليب بيع نفطنا".

واعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 8 مايو/أيار الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام، قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق "أوبك"، وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل.