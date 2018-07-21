إيران.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحرس الثوري ومجموعة مسلحة

جرت مواجهات بين قوات الحرس الثوري الإيراني ومسلحين في غرب البلاد اليوم السبت، قتل فيها 11 جنديًا إيرانيًا وأصيب 8 آخرون بجروح.

وقال مدير شرطة محافظة "كردستان" الإيرانية رضى ميرزايي، إن اشتباكات وقعت فجر اليوم بين قوات الحرس الثوري ومجموعة مسلحة بريف مدينة "مريوان".

وأضاف أن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (23.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) واستمرت قرابة ساعتين، وأسفرت عن مقتل 11 جنديا وجرح 8 آخرين.

وأشار ميرزايي أنه لم يتم التعرف بعد على "المجموعة المسلحة الإرهابية"، فيما لم تتبنّ أي جهة أو منظمة الهجوم.

تجدر الإشارة أن مدينة مريوان شهدت في أوقات سابقة اشتباكات بين الجيش الإيراني وعناصر تنظيم "بيجاك" الجناح الإيراني لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.