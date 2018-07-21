هندوس يضربون مسلماً في الهند حتى الموت بتهمة تهريب الأبقار

لقي مسلم مصرعه إثر ضربه حتى الموت على يد مجموعة من الهندوس في ولاية راجستان، شمال غربي الهند، على خلفية اتهامه بتهريب البقر، الحيوان المقدس لدى الهندوس.

وقالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن واقعة القتل حدثت رغم مطالبة المحكمة العليا الهندية باتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف الغوغائي القاتل في أنجاء البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا هندو" المحلية (خاصة) عن مصادر بالشرطة أنّ "مجموعة من الهندوس هاجموا مساء أمس (الجمعة) رجلين كان بصحبتهما بقرتان عند منطقة غابات في ولاية راجستان، وقاموا بضربهما باستخدام العصا".

وأضافت المصادر أنّ الهندوس تمكنوا من ضرب رجل (28 عاما) يدعى أكبر خان حتى الموت، فيما تمكن الرجل الآخر من الهرب (دون تحديد هويته).

ويتهم الهندوس المسلمين الاثنين بتهريب الأبقار إلى مدينة فيرزيبور جيركا، بولاية هاريانا (شمال).

يشار أن الشرطة حفظت الواقعة ضد مجهول، بعد هروب المهاجمين فور معرفتهم بمجئ الشرطة إلى موقع الحادثة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الاعتداءات والجرائم بحق المسلمين في الهند باسم "حماية الأبقار"، وصلت حدّ القتل.