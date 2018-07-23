ارتفاع "غير مسبوق" لدرجات الحرارة في اليابان يودي بحياة 40 شخصاً

أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة في مدينة "كوماغايا"، شمال غرب العاصمة طوكيو، إلى 41.1 درجة مئوية، وهي أعلى معدل مسجل في البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنها سجلت ارتفاع الحرارة في "كوماغايا" بمحافظة سايتاما، التي تبعد 65 كلم شمال غرب طوكيو.

وأدت موجة الحر الشديدة المستمرة منذ أكثر من أسبوع إلى مصرع 40 شخصًا في اليابان، وإصابة آلاف، معظمهم من كبار السنّ ممن لا يستخدمون أجهزة التكييف، وفق وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وفي كوريا الجنوبية المجاورة، التي ضربت موجة الحر أجزاء منها، لقي 10 أشخاص مصرعهم، نتيجة إصابتهم بضربات شمس، هذا الصيف.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، إن 7 من الضحايا الـ10 لقوا حتفهم الأسبوع الماضي.

كما أصيب أكثر من ألف شخص بالمرض بسبب حرارة الجو في كوريا الجنوبية في الفترة بين 20 مايو/ أيار الماضي، و21 يوليو/تموز الجاري.