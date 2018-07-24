إيران ستشتري ما يحتاجه القطاع الصحي فيها بالليرة التركية واليوان الصيني

صرح مسؤول إيراني أن إيران ستقوم باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بالليرة التركية واليوان الصيني بسبب العقوبات التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرضها مجدداً على الجمهورية الإسلامية.

جاء الإعلان على لسان النائب في البرلمان الإيراني، إلياس حضرتي، الذي أضاف أن إيران لا تستطيع استخدام الدولار في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب العقوبات المصرفية الأمريكية، وفق وكالة أنباء البرلمان الإيراني (إيكانا)و أن وزارة الصحة الإيرانية -لهذا السبب- ستعتمد على الليرة التركية واليوان الصيني كأحد التدابير لمواصلة عمليات استيراد الدواء والمستلزمات الطبية.

وبيّن حضرتي أن "شركات تركية تستعد لإبرام اتفاقية تتيح إمكانية التجارة بالريال الإيراني".