انتهاء عملية التصويت في انتخابات باكستان

أغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء باكستان أبوابها، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة الملايين في انتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجالس الأقاليم (البرلمانات الإقليمية).

وبدأ التصويت في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (03.00 ت.غ)، واستمر حتى السادسة مساء (13.00 ت.غ.)، من خلال 85 ألف صندوق انتخابي في عموم البلاد.

وشهدت الانتخابات، التي شارك فيها حوالي 50 حزبًا سياسيًا ودينيًا، منافسة قوية بين نجم الكريكيت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف.

ومن المتوقع أن يتضح الفائز المحتمل بالانتخابات حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي غدًا الخميس (22:00 ت.غ.).

ويتنافس نحو 12 ألفًا و27 مرشحًا، لحجز 849 مقعدًا في كل من المجلس الوطني، ومجالس الأقاليم، بينها 272 مقعدًا في المجلس الوطني الباكستاني (NA)، و577 مقعدًا في مجالس الأقاليم.

وتولى 300 ألف عسكري تأمين الانتخابات في عموم البلاد، إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت العديد من الأحزاب السياسية.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، شهدت باكستان 10 هجمات إرهابية، استهدفت مرشحين، وتجمعات حزبية، ومكاتب الأحزاب.

وإثر الهجمات الإرهابية، لقي 3 مرشحين مصرعهم، هم سراج رايساني، وهارون بيلور، وإكرام الله غندابور.

وفقد نحو 150 شخصًا حياتهم، بينهم رايساني، إثر تفجير إرهابي في بلدة ماستونغ، بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري، ليكون بذلك الهجوم الأكثر دموية.

ونجا عدد من المرشحين من هجمات إرهابية استهدفت منازلهم، أو سياراتهم، أو أماكن إقاماتهم بالفنادق، كما تم استهداف عدد من فروع الأحزاب بالبلاد خلال الفترة الماضية.