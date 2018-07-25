باكستان.. حزب "عمران خان" يتقدم في الانتخابات والأحزاب الرئيسية تعترض

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في باكستان، التي جرت اليوم الأربعاء، تقدم حزب "حركة إنصاف"، الذي يقوده بطل الكريكيت السابق، عمران خان، بحصوله على 107 من مقاعد البرلمان، من إجمالي 269.

وأعلنت الأحزاب الرئيسية، رفضها نتائج الانتخابات، واصفة إياها بـ "المزورة".

وحسب النتائج الأولية، التي عرضها تلفزيون "بي تي في" المحلي، حلَّ حزب "الرابطة الإسلامية- جناح نواز"، في المرتبة الثانية، بحصوله على 69 مقعدًا، فيما نال حزب الشعب الباكستاني (الذي كانت تقوده الراحلة بنظير بوتو) 38 مقعدًا.

وقال شهباز شريف، رئيس حزب "الرابطة الإسلامية، جناح نواز" في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهور، إن حزبه يرفض "كُليًا" النتائج.