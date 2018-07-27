بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية عقب انتهاء قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا، "دعوته (ترامب) إلى موسكو، وأنا مستعد لزيارة واشنطن، ولكن تجب تهيئة الظروف المناسبة".

وأوضح بوتين، أن الرئيس الأمريكي يرغب في مواصلة اللقاءات المتبادلة.

ولفت إلى أن ترامب، يمتلك شخصية تسعى للحفاظ على وعودها التي قطعتها.

وأضاف "قادة دول أخرى ينسون بعض وعودهم عقب الانتخابات، ولكن سعي ترامب، للحفاظ على وعوده للناخبين يعتبر ميزة كبيرة".

وأشار إلى مواصلة الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلًا: "ترامب، يريد مواصلة اللقاءات المتبادلة، وأنا أريد ذلك أيضًا".

وقبل أيام، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون"، تأجيل ترامب قمته المقبلة مع بوتين في واشنطن، حتى 2019.

وفي رده على سؤال حول احتمال تقليل استخدام الدولار الأمريكي بين دول "بريكس"، قال بوتين، "نحن في روسيا لا ننكر حقيقة أن الدولار هي عملة الاحتياط العالمية، ولن نتخذ خطوات قاطعة بهذا الخصوص، وسنواصل استخدام الدولار".

واختتمت اليوم، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أعمال قمة قادة دول مجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، بمشاركة تركية.

وعقدت القمة، التي انطلقت الأربعاء الماضي، تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة".

وتسيطر دول المجموعة على أكثر من 20 % من الاقتصاد العالمي، ويشكل عدد سكانها 40% من إجمالي سكان العالم.