عملية مشتركة للصين و5 دول تسفر عن ضبط 17.6 طنا من المخدرات

ضبطت السلطات في الصين و5 دول يجتازها نهر "لانسانغ- ميكونغ"، 17.6 طنًا من المخدرات خلال عملية مشتركة.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة، أن دول الصين ولاوس وميانمار وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، أطلقت عملية مشتركة في مايو/أيار الماضي، ضد تجارة المخدرات، أسفرت عن ضبط 17.6 طنا من المخدرات، وإلقاء القبض على 15 ألف مشتبه به.

ولفتت الوكالة إلى ضبط 330.6 طنا من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات خلال العملية.

وأشارت إلى عزم الدول المذكورة تنفيذ عملية أخرى في الأشهر المقبلة.

ونقلت الوكالة عن نائب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في الصين "أن غيوجون"، قوله إن البلدان الستة المذكورة شنت العديد من العمليات في السنوات الثلاث الأخيرة في إطار خطة عمل لمكافحة المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن نهر "لانسانغ- ميكونغ" يجتاز دول الصين ولاوس وميانمار وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، بطول 5 آلاف كيلومتر، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة التي تعمل في تهريب المخدرات على طول النهر.