أبل تتحمل الأضرار التي حلت بأجهزة مستخدميها بعد فيضانات اليابان

أعلنت شركة أبل نيتها إصلاح أي أجهزة للشركة تضررت بسبب الفيضانات التي اجتاحت جنوب غربي اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، مجانا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، السبت.

وأعربت الشركة عن استعدادها لإصلاح أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود والحواسيب المحمولة، التي تعطلت بسبب السيول والانهيارات الأرضية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وطلبت شركة أبل في تدوينة من أي مستخدم لديه جهاز ويحتاج إلى إصلاح الاتصال بقسم الدعم الفني مباشرة عبر رقم هاتف خصصته لهذا الغرض، وعدم تقديم طلب عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن عرضها هذا سيستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وإنه سيشمل الأجهزة الأساسية فقط وليس ملحقاتها أو أي اكسسوارات فيها، وينبغي للمستخدمين إثبات ملكيتهم للأجهزة.

وقدمت شركة أبل اعتذارها لأولئك، الذين لم يتمكنوا من استلام مشترياتهم خلال فترة الفيضانات والسيول بسبب تعطل خدمة البريد في الأماكن المتضررة.