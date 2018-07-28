إيران تقطع الكهرباء عن وزارة الاقتصاد وعدد من المؤسسات الرسمية

قطعت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، الكهرباء عن 60 مؤسسة رسمية بينها وزارة الاقتصاد، بسبب عدم التزامها بتعليمات الحكومة بشأن تقنين الاستهلاك.



ومن بين المؤسسات التي قطعت عنها الكهرباء 22 مؤسسة حكومية هامة، بينها وزارة الاقتصاد، وشركة النفط الوطنية، ومؤسسة حماية البيئة، وشركة الغاز الوطنية، وغرف المعادن، والصناعة، والتجارة.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية نشرت مؤخرًا، تعميما طلبت فيه من مؤسسات الدولة اتخاذها تدابير تتعلق بترشيد استخدام الكهرباء بنسبة 10% على الأقل في فصل الصيف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وطلبت محافظة العاصمة طهران من مؤسسات الدولة فيها، الالتزام بتعليمات الحكومة حول تقنين الكهرباء، وإغلاق المكيفات اعتبارًا من الساعة الـ13.00 ظهرًا.



وحذرت وزارة الطاقة الإيرانية في تقرير نشرته في 12 يوليو/ تموز الجاري من احتمالية أن تشهد البلاد حالات قطع للكهرباء، إذا ما وصلت نسبة الاستهلاك إلى أرقام قياسية.



وأعلن وزير الطاقة رضا أردكانيان، في وقت سابق، توقف بلاده عن تصدير الكهرباء إلى دول مجاورة مثل باكستان وأفغانستان والعراق.