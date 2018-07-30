موسكو تنتقد موقف واشنطن من الدول التي ترغب في شراء سلاح روسي

استغرب وزير الخارجية الروسي موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تبدي رغبة في شراء الأسلحة من روسيا إلى حد تلويحها أحياناً بفرض عقوبات عليها.

وأوضح سيرغي لافروف في كلمة اليوم الاثنين، في فعالية في مدينة فلاديمير الروسية، أن ممارسة الولايات المتحدة الضغوط على البلدان الراغبة في شراء الأسلحة الروسية تتضمن نوعا من الغموض والمخاطر.

وقال لافروف في هذا الخصوص: "الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على تركيا والهند وإندونيسيا ودول أخرى، لدفعها إلى الامتناع عن شراء الأسلحة الروسية".

وأضاف أن موسكو على علم بوجود مخططات عسكرية لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى تجاه روسيا.

وأكّد لافروف أن السيادة الروسية محمية ومصانة بشكل تام.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة رفضت مناقشة اقتراح روسيا والصين بشأن منع انتشار الأسلحة في الفضاء الخارجي، مشيراً أن واشنطن ترغب في بقاء هذا المجال دون تنظيم قانوني.