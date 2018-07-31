أفغانستان.. هجوم مسلح في جلال أباد بعد ساعات من سقوط ضحايا في انفجار حافلة

هاجم رجال مسلحون مبنى حكومياً في مدينة جلال أباد الأفغانية، صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما صرح مسؤولون.

فقد أعلن مسؤول محلي أن الهجوم الذي بدأ بتفجيرات انتحارية لا يزال جاريا ويستهدف مقر هيئة المهاجرين والعائدين في جلال أباد.

وقال المتحدث باسم الولاية عطاء الله خوجياني إن "انفجارين على الأقل حصلا هذا الصباح"، موضحا ان العديد من الوكالات الدولية تقع على مقربة من المكان وان "قوات الامن انتشرت في الحي".

وتابع المتحدث "قبل وقوع الهجوم كان أعضاء هيئة المهاجرين يعقدون اجتماعا مع ممثلين من جهات دائنة دولية".

وأضاف "تم انقاذ عدد كبير من موظفي هذه الهيئة"، بدون اعطاء إيضاحات.

وروى شاهد قال ان اسمه عميد "رأيت سيارة تويوتا كورولا سوداء يترجل منها ثلاثة مسلحين، فجر أحدهم نفسه على الفور بينما اقتحم الاثنان الآخران المبنى".



وقد سمع مراسل فرانس برس في جلال اباد طلقات نارية بعد دقائق على الانفجارات وشاهد عمودا من الدخان الكثيف تتصاعد فوق الاسطح.