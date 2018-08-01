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استسلام مسؤول داعش الإرهابي في شمال أفغانستان رفقة 250 عضو آخرين

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
استسلام مسؤول داعش الإرهابي في شمال أفغانستان رفقة 250 عضو آخرين

سلم المسؤول عن تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال أفغانستان ومعه 250 عنصرا أنفسهم إلى قوات الأمن.

وقال قائمقام قضاء "درزاب" التابع لولاية "جوزجان"(شمال)، محمد إسماعيل، إن المسؤول عن التنظيم في شمال البلاد، "مولوي حبيب الرحمن"، ومعه 250 عنصرا سلموا أنفسهم لقوات الأمن.

وأشار إسماعيل إلى وجود نساء أيضا بين العناصر الذين سلموا أنفسهم، متوقعا زيادة عدد المذكور.

وأوضح أن عناصر التنظيم قرروا تسليم أنفسهم لقوات الأمن عقب سيطرة حركة "طالبان" على معسكرهم في "درزاب".

وأكد إسماعيل زوال "داعش" من شمالي البلاد، واصفا الأمر بـ"التطور الكبير".

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