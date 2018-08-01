طائرات بدون طيار لرصد المخالفات المرورية في الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، أن إحدى مدن البلاد بدأت في استخدام طائرات بدون طيار لرصد المخالفات المرورية بالمدينة.

وذكرت صحيفة "تشينا ديلي" أن مدينة جينان الواقعة بمقاطعة شاندونغ (شرق) بدأت منذ أمس الثلاثاء باستخدام أربع طائرات بدون طيار لمساعدة شرطة المرور في رصد المخالفات.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات مزودة بكاميرات عالية الدقة وتطوف بأنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن الطائرات رصدت خمس مخالفات في أول نصف ساعة من إطلاقها.

وأضافت أن مهام تلك الطائرات سترصد أيضا السلوك غير القانوني للسائقين مثل استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وحسب المصدر نفسه، سيتم استخدام تلك الطائرات في الأماكن التي لا يمكن تثبيت رادارات فيها.

وبدأت السلطات في تجربة تلك الطائرات في أبريل/نيسان الماضي، وتعد صالحة للطيران المستمر لأكثر من 200 ساعة بشكل متواصل.

وقالت السلطات إن تلك الطائرات تتأثر رغم ذلك بالمياه ولا تصلح للعمل أثناء سقوط أمطار.