فيتنام تعتقل مواطناً أمريكيا بتهمة العمل على إطاحة الحكومة

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على مواطن يحمل الجنسية الأميركية، مطلع تموز/يوليو الماضي، بتهمة محاولة إطاحة الحكومة، وفق ما أفادت أسرته وإحدى أعضاء الكونغرس الأميركي، الجمعة.

وبهذا يكون مايكل نغوين (54 عاما) ثاني مواطن أميركي يتم توقيفه لأسباب سياسية في الأسابيع الأخيرة في فيتنام الشيوعية والتي تشهد تشديداً في الإجراءات بحق المعارضين.

وأوقف نغوين، وهو أب لأربعة أطفال، في سجن هوشي منه، بحسب معلومات حصلت عليها أسرته من القنصلية الاميركية.

وتم توقيفه في السابع من تموز/يوليو أثناء سفره في جنوب فيتنام برفقة ثلاثة ناشطين فيتناميين، بحسب ما روى صديقه لي ماي هانه لوكالة فرانس برس. وقال قريبه مارك روبرتس إنه غير متورط في أي نشاط سياسي.

وأكدت ميمي والترز النائبة الجمهورية في الكونغرس الأميركي توقيفه في بيان مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق سراحه.

ويقيم نغوين في الولايات المتحدة منذ انتهاء حرب فيتنام في العام 1975 عندما فر مع آلاف اللاجئين من النظام الشيوعي الذي سيطر على البلاد.

وكانت السلطات في فيتنام أوقفت في حزيران/يونيو الماضي، الأمريكي ويل نغوين بتهمة "الإساءة الى النظام العام" بعد أن شارك في تظاهرات معادية لمشروع قانون مثير للجدل يدعو الى إقامة مناطق زراعية خاصة. وطُرد ويل نغوين الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة.