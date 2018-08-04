واشنطن تحذر من مساعدة كوريا الشمالية في كسر العقوبات الدولية

حذر الولايات المتحدة كلاً من روسيا والصين اليوم السبت من انتهاك لعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية تحت أي شكل أو طريقة مما قد يساعدها في المضي في برامجها النووية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد صدور تقرير جديد للأمم المتحدة يؤكد أن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية وأنها تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، ومن ضمنها عمليات نقل النفط غير القانونية من سفينة إلى أخرى.

متحدثا على هامش منتدى للأمن الآسيوي في سنغافورة، قال بومبيو للصحفيين إن لدى الولايات المتحدة تقارير جديدة وذات مصداقية تفيد بأن روسيا تنتهك عقوبات الأمم المتحدة من خلال السماح بمشاريع مشتركة مع الشركات الكورية الشمالية وإصدار تصاريح جديدة للعمال الكوريين الشماليين.

وأضاف أن واشنطن ستأخذ "على محمل الجد" أي انتهاكات، ودعا إلى إدانة تلك الانتهاكات والتراجع عنها.

قال بومبيو "إذا ثبت أن هذه التقارير دقيقة، وكان لدينا كل الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها دقيقة، فسيكون هذا بمثابة انتهاك"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن صوت بالإجماع لصالح العقوبات.

وأوضح قائلا "أود أن أذكر كل دولة دعمت هذه القرارات بأن هذه مسألة خطيرة وشيء سوف نناقشه مع موسكو (...) نتوقع من الروس وجميع الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وإنفاذ العقوبات على كوريا الشمالية".

وقال "أي انتهاك ينتقص من الهدف العالمي المتمثل في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي، سيكون أمرا ستتعامل معه أمريكا بجدية شديدة".

هذا وقد تلقى مجلس الأمن أمس الجمعة ملخصا لتقرير أعده خبراء يراقبون تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية جاء فيه أن كوريا الشمالية تواصل برامجها النووية والصاروخية وأن كوريا الشمالية تنتهك العقوبات من خلال نقل الفحم عبر البحر، وتنتهك الحظر المفروض على الأسلحة كما تنتهك العقوبات المالية.

مساء أمس الجمعة دقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ناقوس الخطر بيان وقالت "لا يمكن لروسيا أن تدعم العقوبات بالكلام في مجلس الأمن فقط وتنتهكها بأفعالها".

أدلت هالي بهذه التصريحات بينما طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن إضافة مسؤول تنفيذي في بنك كوري شمالي، وشركة كورية شمالية وأخرى صينية وبنك روسي إلى القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من تحذيره لروسيا، قال بومبيو إنه ما زال متفائلا بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف يفي بتعهده للرئيس دونالد ترامب بالتخلص من الأسلحة النووية.

وقال إن الجدول الزمني لنزع السلاح النووي الكامل والنهائي لكوريا الشمالية يبقى عملا قيد التنفيذ.