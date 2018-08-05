زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة إندونيسية والسلطات تحذر من تسونامي

ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك الإندونيسية، الأحد، فيما حذرت السلطات من موجة تسونامي على إثر الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال على الجزيرة التي يرتادها المصطافون سبع درجات، وكان مركزه على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحذرت السلطات الأندونيسية من موجة تسونامي قد يتسبب بها الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك، والتي ضربها قبل أسبوع زلزال آخر أدى إلى مقتل 17 شخصاً.

ودعا مسؤولون السكان إلى الابتعاد من المحيط لتجنب خطر التسونامي المتوقع.

وقال دويكوريتا كارناواتي رئيس وكالة الارصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء للتلفزيون المحلي "الرجاء ان تتوجهوا الى المناطق المرتفعة والمحافظة على الهدوء وعدم الهلع".