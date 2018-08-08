على خلفية الأزمة الاقتصادية.. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير العمل

حجب البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء الثقة عن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي علي ربيعي.

جاء ذلك خلال جلسة استجواب للوزير اليوم، صوت فيها 129 نائباً لصالح الإقالة فيما عارض ذلك 111 آخرين وامتنع 3 نواب عن التصويت من بين 243 نائباً حضروا جلسة الاستجواب.

وقد شهدت الجلسة نقاشات حادة بين النواب الذين وجه انتقادات للوزير منها "عدم الإيفاء بالواجبات والمسؤوليات"، ورد الوزير عليهم بالقول: "يجب أن يتحمل جميع المسؤولين، مسؤولية المشاكل التي تعاني منها البلاد".

وفي الثالث من تموز/ يوليو الماضي وقع 70 نائباَ في البرلمان الإيراني على طلب استجواب ربيعي، ليشكل ذلك ثالث استجواب للوزير خلال الدورة الثانية من حكومة الرئيس حسن روحاني.

ويعتبر هذا التصويت انتصارا للمتشددين المعارضين للوزير المعتدل نسبيا، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة حيث يقول منتقدو ربيعي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2013، إنه فشل في إدارة الشركات التابعة للوزارة بشكل صحيح وإن سوء الإدارة أدى إلى خلق وظائف أقل من المتوقع. بينما يقول مؤيدوه إنه ليس مسؤولا عن الأزمة، وتمكنوا من صد محاولة سابقة لعزله في مارس / آذار.

هذا ويخطط المتشددون لاستجواب روحاني في الأسابيع المقبلة بشأن استجابة الحكومة للأزمة التي شهدت انخفاضا حادا في قيمة الريال مقابل الدولار وزادت معدل البطالة إلى 12.5٪ بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/آيار.