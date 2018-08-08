للإفلات من العقوبات.. إيران تدرس تداول العملات الرقمية عبر بنوكها

قال "محمد جهرمي"، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، الأربعاء، إن رئيس الجمهورية حسن روحاني أوعز بعقد اجتماع مشترك بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات بشأن العملات الرقمية وتقديم اقتراحات جديدة لتداولها.

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء، أعلن "جهرمي" عن إمكانية تبادل وتداول العملات الرقمية عبر المصارف المحلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح أن الدراسات جرت في هذا الشأن، لكن تفعيل الخطة لم يتم بعد، "كون هذا النوع من التبادل محظور حتى الآن من جانب البنك المركزي الإيراني".

يتزامن هذا الطرح، مع بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، الثلاثاء، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وتسجيلها أدنى مستوياتها التاريخية، عند 115 ألف ريال/ دولار واحد، مطلع الأسبوع الجاري، في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.

وفي 25 من الشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعيين "عبد الناصر همتي" محافظا للبنك المركزي الایراني، بديلا للمحافظ السابق "ولي الله سیف".