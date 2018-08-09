هزة ارتدادية قوية تضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.2 على مقياس ريختر، وعلى عمق 12 كيلومترًا، اليوم الخميس، جزيرة لومبوك شرقي إندونيسيا.



وتعد تلك الهزة الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب الجزيرة الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 347 شخصًا، وإصابة المئات.



من جهتها، قالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، إنّ هزة اليوم "لن تكون سببًا في حدوث تسوماني"، وفق المصدر.



والأحد، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك.



كما شهدت الجزيرة ذاتها، في 29 يوليو/ تموز الماضي، زلزالًا آخر بلغت قوته 6.4 درجة، نتج عنه مصرع 16 شخصًا وإصابة العشرات.



وحتى الساعة (06:42 ت.غ) لم تعلن السلطات الإندونيسية عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية إثر زلزال اليوم.