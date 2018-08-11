وزير الخارجية الإيراني يصف تصريحات ترامب حيال الاقتصاد التركي بالمخجلة

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف التغريدة التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر ضد تركيا، بأنها "مدعاة للخجل".

جاء ذلك في تغريدة لظريف على حسابه بموقع تويتر، تعليقا على التغريدة ترامب التي أعلن فيها مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب (الفولاذ) والألمنيوم التركي.

وقال ظريف: " إن دفع ترامب اقتصاد تركيا الدولة الحليفة في الناتو إلى مواجهة مصاعب مدعاة للخجل".

ودعا الوزير الإيراني واشنطن لتصحيح أسلوبها في التعامل الدبلوماسي القائم على "التهديد والبلطجة، وإلا فإن كافة دول العالم ستتجاوز عتبة الإدانات اللفظية من أجل ممارسة ضغوط على إمريكا".

وأمس الجمعة أعلن ترامب عبر حسابه في تويتر مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب (الفولاذ) والألمنيوم التركي. وقال: " الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام دولارنا القوي"

وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 % في الألمنيوم، و50% في الصلب".

وأضاف قائلًا: "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة خلال هذه الفترة".

وردّ الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أمس الجمعة على تغريدة ترامب في بيان قال فيه إنّ فرض الرئيس الأمريكي ( دونالد) ترامب ضرائب إضافية على صادراتنا من الفولاذ والألمنيوم لا يمكن أن يتوافق مع رزانة دولة.