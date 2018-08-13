أذربيجان تعلن ثقتها بمستقبل الاقتصاد التركي

أعلنت جمهورية أذربيجان عن ثقتها التامة، بمستقبل الاقتصاد التركي الذي تواصل استثماراتها فيه.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأذربيجانية، الإثنين، أن علاقات التعاون الاستراتيجي بين تركيا وأذربيجان، تتطور يوماً بعد يوم.

وأضاف البيان أن أذربيجان تبدي اهتماماً خاصاً للعلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين: "أصبح من الواضح للجميع أن تغير سعر الصرف في تركيا، غير قائم على أي أسس اقتصادية، وإنما هو هجوم على تركيا".

وأورد البيان، أن باكو ستواصل تطوير علاقاتها مع أنقرة، وتبادل رؤوس الأموال، وتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة، واستمرار المساهمة في المشاريع الإقليمية، والطاقة، والمواصلات.

وتابع: "بلدنا سيواصل استثمار رؤوس الأموال في الاقتصاد التركي، فضلا عن القيام بدور فاعل في اقتصاد تركيا".

وأردف بالقول: "إن المشاريع الكبيرة التي نفذتها تركيا في السنوات الأخيرة، ستقدم مساهمات إضافية للاقتصاد والأمن التركي والمنطقة في أقرب وقت".

وأوضح أن أذربيجان واثقة تماما من مستقبل تركيا، وكالعادة، ستواصل دعم الشعب التركي والدولة التركية في جميع المجالات.