خامنئي: لا حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة

أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الاثنين، أنه لن تكون هناك حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة.

وكتب خامنئي على موقعه الرسمي على تويتر بالإنكليزية: "يتحدث مسؤولون أميركيون بشكل سافر مؤخراً عنا. وإضافة إلى العقوبات، يتحدثون عن حرب ومفاوضات"، مضيفاً "دعوني أقل بضع كلمات للشعب بهذا الصدد: لن تكون هناك حرب ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة".

وتسود تكهنات حول دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.

لكن إيران رفضت الدخول في مفاوضات جديدة معتبرة أن الولايات المتحدة ليست شريكا جديرا بالثقة، متهمة إياها بخرق ما تعهدت به في الاتفاق.