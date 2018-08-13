روسيا تقلص من اعتمادها الدولار الأمريكي في تبادلاتها التجارية

أعلنت روسيا أنها ستقلص من تعاملاتها بعملة الدولار الأمريكي لتزيد من اعتمادها على عملات أخرى في التبادلات التجارية.

جاء ذلك على لسان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف في حوار مع قناة "روسيا 1"، الأحد.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية على بلاده هي السبب في هذا التوجه، مشيرا إلى أن الدولار بات "أداة خطرة في التجارة الدولية".

وأشار أن روسيا ستواصل تخفيض الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، وتدرس الانتقال إلى استخدام العملات المحلية في تجارة النفط.

واعتبر ان عقوبات واشنطن على بلاده "سيرتد على الأمريكيين".

ويوم السبت، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية مع دول مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتقد استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة سياسية.