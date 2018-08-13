زعيما الكوريتين يعقدان قمة جديدة في بيونغ يانغ في سبتمبر المقبل

يعتزم زعيما الكوريتين، الجنوبية والشمالية، عقد قمة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل في بيونغ يانغ.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لمسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، اليوم الاثنين، عقب لقاء في قرية بانمونجوم الحدودية المنزوعة من السلاح، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأكد البيان أن المسؤولين اتفقوا على عقد قمة بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ- أون، والكوري الجنوبي مون جاي-إن، في سبتمبر المقبل بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، عقد زعيما الكوريتين قمة تاريخية عند المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، تلاها "إعلان بانمونجوم من أجل السلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية".

وأعقب القمة لقاء آخر بين الزعيمين في 26 مايو/ أيار الماضي، بحثا فيها مرحلة إرساء السلام بين البلدين.

وفي حال عقد القمة المزمعة في بيونغ يانغ، خلال سبتمبر المقبل، سيكون اللقاء الثالث الذي يجمع بين زعيمي البلدين وجها لوجه.