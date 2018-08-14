عمران خان يعرب عن تضامنه مع تركيا في وجه الحرب الاقتصادية

أعرب المرشح لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، عن تضامن بلاده مع تركيا في وجه الحرب الاقتصادية التي تواجهها.

جاءت تصريحات زعيم "حركة الإنصاف" الباكستانية، بعد أيام من تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على تركيا بمضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا، وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمائة في الألمنيوم، و50 بالمائة في الصلب".

وكتب "خان"، عبر تويتر "باسمي وباسم الشعب الباكستاني، أتوجه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشعب التركي بخالص أمنيات النجاح في التعامل مع التحديات الاقتصادية الشديدة التي تواجههم".

وأضاف "أود أن يعلم الرئيس التركي وشعبه الشقيق، أننا نصلي وندعو لهم بالتوفيق والنجاح المستمر، لا سيما بعد تاريخهم المجيد في مواجهة الصعاب والشدائد".

وأمس الاثنين، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إنّ "بلادها تعارض من حيث المبدأ، فرض عقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة، فيجب أن يكون حل جميع القضايا عبر الحوار، والتفاهم المتبادل، وحسن النية".

وأضاف البيان، أنّ "أي خطوات أو ممارسات على نقيض ذلك تقوض السلام والاستقرار، وتزيد من صعوبة حل المشكلات".

كما ثمّنت الخارجية الباكستانية دور تركيا تجاه إحلال السلام والاستقرار العالمي والإقليمي.

وتابع قائلاً "تعترف باكستان وتشيد بدور تركيا القيّم في مجالات السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكونها عضوا حيويا ومحركا للاقتصاد العالمي".

وبلغت قيمة صادرات الصلب التركي للعام الماضي، 11.5 مليار دولار، ما شكّل 7.3 بالمائة من إجمالي الصادرات التركية البالغ قيمتها 157 مليار دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المستوردة للصلب والألمنيوم التركي، في 2017، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليار دولار.

وحلت تركيا في المرتبة السادسة من حيث كمية صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة، التي بلغت في السوق الأمريكية حوالي 7 بالمائة في 2017.