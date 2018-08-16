مسلحون يحاصرون منشأة تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية غرب كابل

حاصر مسلحون، اليوم الخميس، منشأة تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية، غريي العاصمة كابل، بحسب مسؤول أمني.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن مسؤول بالشرطة، القول إن المسلحين "يطلقون النيران على مجمع مبان تابع لوكالة الاستخبارات، من مبنى مجاور حيث يختبئون".

وأضاف أنّ إطلاق النار "متقطع".

ولم يتضح حتى الساعة (7:3 ت.غ) عدد المسلحين المتورطين في الهجوم، أو الجهة التي ينتمون إليها.

كما لم تكشف السلطات الأفغانية بعد عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويأتي هجوم اليوم بالتزامن مع الاستعداد لتشييع جثامين 34 شخصا، لقوا مصرعهم في تفجير انتحاري استهدف، أمس الأربعاء، مركزا تعليميا بأحد الأحياء الشيعية للعاصمة كابل.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، تشير السلطات إلى تورط تنظيم "داعش" الإرهابي.