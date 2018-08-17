بسبب سوء الأحوال الجوية.. انزلاق بوينغ 737 على المدرج في الفلبين

خرجت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الصينية على متنها 165 شخصا عن المدرج وانزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولي وسط هطول غزير للأمطار، على ما ذكرت السلطات الفيليبينية الجمعة.

وصرح المدير العام للمطار إيد مونريل أن الطائرة هبطت خلال محاولتها الثانية قبل أن تنزلق على العشب وتفقد محركها الأيسر؛ موضحا أنه تم اجلاء كل ركابها سالمين.

وأضاف أن أربعة أشخاص أصيبوا "بخدوش سطحية" أثناء إجلائهم من طائرة البوينغ 737-800 التي وصلت إلى العاصمة الفيليبينية من تشيامن بجنوب شرق الصين.

وطائرة البوينغ 737 التابعة لخطوط "تشيامن" الجوية كانت لا تزال جاثمة قرب نهاية المدرج الرئيسي في المطار بعد ساعات على الحادثة التي حصلت في وقت متأخر الخميس.

وقد تعرض جناحا الطائرة ومحركاتها لأضرار بالغة وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، التي ذكرت ايضا أن الطائرة حلّقت حول المطار لمدة ساعة قبل أن تبدأ محاولتها الأولى للهبوط.

وأدت الحادثة الى اقفال جزئي للمطار الرئيسي في الفيليبين حيث أغلقت سلطات المطار المدرج الرئيسي حتى الساعة 16,00 (08,00 ت غ)، ما أدى الى الغاء بعض الرحلات او تأخيرها أو تحويلها لمطارات اخرى.