موسكو: العقوبات الأمريكية ضد شركة الموانئ الروسية أحادية الجانب وغير قانونية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن العقوبات الأمريكية ضد شركة الموانئ الروسية بروفينيت، "غير قانونية وغير مجدية".



جاء ذلك في بيان للوزارة، تعليقا على إدراج واشنطن شركة "بروفينيت" على قائمة العقوبات.



وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 3 شركات، بينها "بروفينيت" الروسية، متهمة إياها بالتعاون مع كوريا الشمالية انتهاكا لنظام العقوبات الدولية.



وأضاف البيان الروسي: "نرى في هذا العمل الجديد المعادي لروسيا محاولة لمعاقبة دولتنا على موقفها المبدئي من الملف الكوري الشمالي، في إطار مجلس الأمن الدولي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن العقوبات الأمريكية ضد شركة "بروفينيت" ومديرها فاسيلي كولتشانوف، لتقديمها خدمات موانئ لسفن كورية شمالية، "فُرضت دون تقديم أي أدلة".



وشددت على أنه "بغض النظر عن تعدد موجات العقوبات الأحادية الجانب التي تلجأ لها واشنطن، فإنها لن تصبح قانونية أبدا، وتركيز السياسيين الأمريكان على العقوبات هو محاولة لإخفاء عدم الجدوى".



وأشارت إلى أن "العقوبات الأمريكية فرضت في اللحظة التي تحتاج فيها قضية إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية لعمل دولي مشترك".



وأفادت الخارجية الروسية، بأن "التكتيك الهدام الذي تتبعه الولايات المتحدة خارج إطار مجلس الأمن، لا يمكنه إلا أن يقوض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الآونة الأخيرة نحو التسوية".



وقالت: "نستنتج أن واشنطن لا تعي مدى خطورة الاتباع العنيد لنهج ممارسة أقصى حد من الضغط على بيونغ يانغ".



وأكدت أن العقوبات الأمريكية "غير شرعية"، معتبرة أن "تركيز الساسة الأمريكيين على القيود هو محاولة لإخفاء عقمها".