عمران خان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان

أدى عمران خان، زعيم حزب "حركة الإنصاف"، اليمين الدستورية، صباح اليوم السبت، رئيسا لوزراء باكستان.

وذكرت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن "خان" أدى اليمين أمام الرئيس ممنون حسين في مراسم جرت بالقصر الرئاسي في إسلام آباد.

وأمس الجمعة، انتخبت الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، خان، ليصبح رئيس الوزراء الـ22 لباكستان، في ظل وعود قطعها على نفسه بالإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد.

و أعلنت وسائل إعلام محلية فوز نجم رياضة الكريكت السابق "خان"، بعد حصوله على "176 صوتا من أصل 342، بالتصويت في الجلسة التي عقدت بالجمعية الوطنية أمس، متخطيا بذلك حاجز الـ 172 صوتا المطلوب للفوز.

جاء ذلك بعد أيام من فوز حزبه (حركة الإنصاف) بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وتعهد خان، في أول خطاب أمام البرلمان عقب إعلان فوزه أمس بـ"استعادة ثروة البلاد المنهوبة والمساءلة الصارمة للمسؤولين عن نهب تلك الثروات".