الأمم المتحدة ترحب بإعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار خلال العيد

رحبت الأمم المتحدة بإعلان الحكومة الأفغانية في وقت سابق، اليوم الإثنين، وقف إطلاق نار مع حركة طالبان غدًا الثلاثاء، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

ودعت الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع نهاية للعنف في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث الرسمي إن "بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) رحبت بإعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار المشروط احتفالًا بالعيد غدًا الثلاثاء، ودعت أطراف النزاع إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للعنف".

وأردف قائلًا "وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تادميتشي ياماموتو على أهمية اغتنام جميع الفرص من أجل التوصل إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع حتى يتمكن جميع الأفغان من التمتع بحياة السلام التي يريدونها ويحتاجونها بشدة".

وتابع "بينما ندعو إلى الحفاظ على هذا الزخم وعدم خذل هذه الرغبة الشعبية القوية في السلام، تؤكد الأمم المتحدة مجددًا استعدادها للقيام بأي دور تطلبه أطراف النزاع لتحقيق سلام متفاوض عليه".

يشار إلى أن حركة طالبان استجابت لطلب الحكومة الأفغانية، وأوقفت هجماتها على قوات الحكومة لمدة 3 أيام خلال عيد الفطر المبارك في يونيو/حزيران الماضي.

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الأفغانية.