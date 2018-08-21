روحاني: يمكننا إقامة تعاون بالصناعات العسكرية مع تركيا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن من الممكن لبلاده أن تقيم تعاونا في مجال الصناعات العسكرية مع تركيا وتصنيع طائرة حربية معها.

جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع بالعاصمة طهران للتعريف بطائرة "كوثر" الحربية المصنوعة في إيران.

وأكد روحاني أن بإمكان بلاده إقامة تعاون مع البلديين الجارين والصديقين تركيا وباكستان في مجال الصناعات العسكرية.

وأضاف أنه في حال تعاون بلاده مع تركيا وباكستان فإن بإمكان البلدان الثلاثة تصنيع طائرة حربية، وأكثر من ذلك.

وانتقد روحاني العقوبات الأمريكية على تركيا، وأكد على رغبة بلاده في مزيد من التعاون مع دول الجوار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دولة "لا يُوثق بها" في العالم، مضيفًا أنها تعلم جيدًا بأن الثمن سيكون باهظًا في حال اعتدائها على إيران.

وفي 1 أغسطس/آب الحالي، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعًا بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.

وبدأ قبل أيام سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.