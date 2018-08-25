روسيا.. توقيف زعيم المعارضة مؤسس صندوق مكافحة الفساد

أوقفت الشرطة الروسية، اليوم السبت، أليكسي نافالني، زعيم المعارضة ومؤسس صندوق مكافحة الفساد في البلاد.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "الشرطة قبضت على نافالني أمام منزله في موسكو"، دون توضيح أسباب الاعتقال.

يشار أن نافالني دعا الشعب للتظاهر في 9 سبتمبر/أيلول المقبل؛ للتنديد بمشروع قانون حكومي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد.

ومنتصف أغسطس/آب الجاري، تقدمت الحكومة الروسية إلى مجلس النواب "الدوما"، بمشروع قانون لرفع سن التقاعد وزيادة الضرائب، بغية تخفيف الضغط عن الميزانية العامة للبلاد.

ويتضمن مشروع القانون رفع سن التقاعد تدريجياً من 60 عامًا إلى 65 للرجال ومن 55 عامًا إلى 63 عامًا للنساء، وذلك اعتبارا من 2019.

وإثر ذلك شهدت العشرات من المدن روسية مظاهرات ضد مشروع القانون، دعا إليها زعيم المعارضة نافالني، وأيّدها الحزب الشيوعي، والحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويعتبر نافالني، وهو أيضا مدوّن ومحامي، من المعارضين البارزين للرئيس فلاديمير بوتين، وأوقف وحكم عليه سابقاً لمدة 20 يومًا، على خلفية اتهامه بدعوة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التظاهر ضد السلطات.