مقتل 19 على الأقل وإصابة آخرين في حريق بفندق شمال شرقي الصين

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون، اليوم السبت، جراء حريق اشتعل بفندق في هاربين عاصمة مقاطعة "هيلونغجيانغ" شمال شرقي الصين.



وأفادت وكالة "شينخوا" المحلية أن الحريق وقع صباح اليوم في أحد فنادق المدينة المعروفة بينابيعها الحرارية.



وأضافت أن السلطات أكدت مصرع 19 شخصا وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.



فيما لا تزال أعمال الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة.

واندلع الحريق المميت في الساعة 4:36 صباحا بالتوقيت المحلي (20:36 ت.غ) في "فندق بيلونغ هوت سبرينغ ليجر" في حي سونغبي، بينما تم إخماده في الساعة 7:50 صباحا (23:50 ت.غ).



وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة مكافحة الحرائق بالمقاطعة عبر توتير أن "رجال الإطفاء عثروا على 16 جثة في مكان الحادث، فيما لقي 3 آخرون مصرعهم عند وصولهم إلى المستشفى".



وأكدت الوكالة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.