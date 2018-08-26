مصرع شخصين وإصابة 241 في زلزال ضرب كرمانشاه الإيرانية

تسبب زلزال ضرب منطقة "تازه أباد"، بولاية "كرمانشاه" الإيرانية، فجر الأحد، بمصرع شخصين وإصابة 241 آخرين، وفق بيان صادر عن مؤسسة الطوارئ.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اتصل بالمسؤولين المحليين بالولاية للاطلاع على آخر المعلومات حول الزلزال.

وأضافت أن جهانغيري وجه مؤسسة الطوارئ لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال.

من جهة أخرى، ذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، في بيان، أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، وقع على عمق 8 كيلومترات بمنطقة "تازه أباد".

يشار إلى أن نحو 620 إيرانيا في "كرمانشاه" سقطوا ضحايا زلزال ضرب الحدود الإيرانية العراقية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.