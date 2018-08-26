وزير الخارجية الإيراني يثني على علاقة بلاده بتركيا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن تركيا تأتي على رأس الدول التي تحتفظ إيران معها بأفضل العلاقات في المنطقة.

وفي حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني قال ظريف "تأتي تركيا على رأس الدول التي نتفاهم معها بأفضل شكل في المنطقة".

وأضاف أن إيران تمتلك علاقات جيدة مع أذربيجان، والعراق، وباكستان، وأفغانستان أيضا.

واعتبر ظريف أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا في الآونة الأخيرة ناجمة عن المناخ النفسي الذي خلقته الولايات المتحدة، مضيفا "رغم عدم وجود أي عقوبات قانونية يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع".

وأشار أن إيران ستعمل مع تركيا والعراق من أجل حل مشكلات البيئة والمياه.