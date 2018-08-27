إيران تستدعي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

تنطلق اليوم الاثنين الجلسات الأولى من الدعوة القضائية التي رفعتها طهران على واشنطن أمام محكمة العدل الدولية وتدعو فيها إلى رفع العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت عليها.

وكانت إيران رفعت القضية في تموز/يوليو الماضي، حيث دعت القضاة الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

* معاهدة صداقة بين إيران والولايات المتحدة!

بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، والتي يتوقع أن تكون معركة شرسة وتؤدي إلى "انعكاسات دراماتيكية"، تأمل إيران أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "بدون تأخير".

وتطلب الجمهورية الإسلامية من المحكمة وقف العقوبات موقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية. إذ تؤكد أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 التي تقضي بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين. ومع ذلك ليس بين الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "أنشطته المسيئة". لكن ترامب أبدى "انفتاحا" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني. في حين أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك "حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة".

ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا موقتا حول طلب إيران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.

* اقتصاد محاصر:

وقد دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع آب/اغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.

وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر".

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو الى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الفرنسية الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.

وقد أوضحت الخطوط البريطانية أن رحيلها من إيران ليس مرتبطا بالعقوبات الأميركية.