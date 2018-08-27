بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب.. فيسبوك يغلق صفحات كبار قادة الجيش البورمي

عمد موقع فيسبوك إلى حظر صفحة قائد الجيش البورمي إضافة إلى حذف صفحات أخرى مرتبطة بالمؤسسة العسكرية البورمية الاثنين، وذلك عقب مطالبة لجنة في الأمم المتحدة إلى ملاحقته قضائيا بتهمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغا.

وأفاد موقع التواصل الاجتماعي العملاق في بيان "سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بورما، مضيفا أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع "لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل إضافي".

وجاء الإعلان بعدما دعا محققون من الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة الجنرال مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الروهينغا.

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما أطلقت حكومة بورما حملة أمنية عنيفة في آب/اغسطس العام الماضي ضد مجموعات من الأقلية وسط تقارير تحدثت عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب على أيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.