قائد الحرس الثوري: نستطيع توفير الأمن في الخليج ولا حاجة لتواجد القوات الأمريكية

قال قائد في قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، إن "انتشار أسطول الولايات المتحدة، والقوى الأجنبية الأخرى في الخليج العربي، يشكل تهديدًا لأمن المنطقة".

وأوضح قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، في تصريح للصحفيين بمدينة مشهد (شمال شرق)، أن الجيش الإيراني يراقب عن كثب التحركات في الخليج العربي وبحر العرب.

وأكد عل ضرورة مغادرة الأسطول الأمريكي وأساطيل القوى الأجنبية الأخرى مياه الخليج.

وأردف: "نستطيع توفير الأمن في الخليج، ولا حاجة لنا إلى تواجد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا القوى الأجنبية الأخرى القادمة من خارج المنطقة".

ولفت إلى أن السفن الحربية النووية التابعة للأسطول الأمريكي في الخليج، ألحقت الضرر بالبيئة. مبينًا أن "واشنطن لا تُبقى سفنها النووية في مياهها بل تُرسلها إلى المنطقة حيث تسبب مشاكل لإيران ولجيرانها".

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج بالبحرين.

كما يبلغ عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في البحرين 9 آلاف و335 شخصًا، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.