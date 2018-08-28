الصين تتجه لإلغاء سياسة التقيد بإنجاب طفلين فقط

تتجه الصين لإصدار مشروع قانون تُلغي بموجبه سياسة التقيد بإنجاب طفلين فقط.

وذكرت صحيفة "الشعب اليومية" الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى طرح مشروع قانون جديد، على اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، ينص على إنهاء العمل بـ "قانون تنظيم الأسرة" الذي ينظم الزواج والطلاق ويقيد الأسرة بإنجاب طفلين فقط.

وسيُعرض مشروع القانون، على الجلسة السنوية في البرلمان، خلال مارس/آذار 2020، وسط توقعات بالموافقة عليه.

والصين أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم؛ حيث يصل عدد سكانها إلى مليار و370 مليون نسمة.

وللسيطرة على النمو السكاني، اتبعت الصين سياسة الطفل الواحد منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه ونتيجة تسارع شيخوخة السكان بسبب هذه السياسة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد سمحت السلطات بداية 2016، للأسر في المدن الصغيرة والريف بإنجاب طفلين.