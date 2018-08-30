الصين تندد بمنطق ترامب "غير المسؤول" بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية

نددت بكين، اليوم الخميس، بمنطق الولايات المتحدة "غير المسؤول والعبثي" بشأن كوريا الشمالية، غداة اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها تُعقد بشكل كبير العلاقات مع بيونغ يانغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ لدى سؤالها عن تصريحات الرئيس الأمريكي "الكثير من الناس يشعرون مثلي بأن الولايات المتحدة تحل أولى في العالم حين يتعلق الأمر بتحريف الحقيقة وبمنطقها غير المسؤول والعبثي"، بحسب صحيفة "South China Morning Post" الصينية.

وأضافت "هذا المنطق لا يفهمه الجميع بسهولة".

وتابعت قائلةً إننا "نأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من لعب دور إيجابي وبناء في تسوية المسألة كما يفعل الصينيون، ولتسوية المشكلة، عليها أن تنظر إلى نفسها بدلاً من إلقاء اللوم على الغير".

وجاء ردّ بكين على تصريحات للرئيس الأمريكي اعتبر فيها الأربعاء أن "الصين تعقد الأمور في شكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية".

ولفت ترامب أن علاقاته بالرئيس الصيني شي جين بينغ كانت "عظيمة"، إلى جانب "علاقة رائعة" تربطه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي التقاه منتصف حزيران/ يونيو 2018 في سنغافورة.

وأضاف أن "قسمًا من المشكلة مع كوريا الشمالية مرتبط بالخلافات التجارية مع الصين".

كما شدد على عزمه إعادة النظر في طبيعة العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتابع ترامب "سنرى ماذا سيحصل (مع كوريا الشمالية) ولكن من واجبي أن أتحرك حيال الصين في موضوع التجارة لأن الأمر كان فعلًا ظالمًا بالنسبة إلى بلادنا".

والمفاوضات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية متعثرة منذ أسابيع، وتجلى ذلك خصوصًا في إلغاء زيارة لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كانت مقررة لبيونغ يانغ.