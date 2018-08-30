صدمة إسرائيلية كبيرة من رفض كوريا الجنوبية استقبال الرئيس رؤوفين ريفلين

رفضت كوريا الجنوبية، مؤخرا، استقبال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال هذه السنة أو السنة القادمة، حسبما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى إن جواب سيؤول "السلبي" شكّل مفاجأة كبيرة لإسرائيل.

ولم تشرح كوريا الجنوبية سبب رفضها لزيارة ريفلين إلى سيؤول، بحسب الصحيفة.

وقال موقع "يديعوت أحرنوت":" من الواضح لدى إسرائيل بأن الرفض لم يكن أمرا شخصيا ضد الرئيس ريفلين، لكن هناك جدل حول من يقف وراء هذا القرار".

وقال الموقع الإلكتروني إن هناك من يعتقد بأن الرفض نابع من الاحباط المتراكم لدى كوريا الجنوبية بسبب تجاوز إسرائيل لها أكثر من مرة في صفقات هامة، مثل شراءها أربع سفن لحماية منصات الغاز، فبدل ان تشتري سفن هيونداي الكورية، اختارت إسرائيل أحواض السفن تسنجروب الألمانية.

كما نوهت الصحيفة إلى أن كوريا الجنوبية، أُحبطت من عدم مباركة إسرائيل القمة بين الرئيس الجنوبي مون جي ان والزعيم الشمالي كيم جونغ أون في شهر نيسان/أبريل الماضي.

في المقابل، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم تذكر أسماءهم، يقولون، حسب "يديعوت أحرنوت" إن الجواب السلبي هو بالفعل "أمر غير لطيف، لكنه لا ينبع من أزمة أو توتر في العلاقات، والتي لا زالت جيدة".