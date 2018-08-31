قتلى وجرحى في انفجار في مصنع للذخيرة في روسيا

أدى انفجار في أحد مصانع الذخيرة العسكرية، في مقاطعة "نيجني نوفغورود"، وسط روسيا قتل 3 أشخاص، وأصيب 3 آخرين بجروح، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" المحلية عن مصدر رسمي في المقاطعة قوله إن "الحادث وقع في مجمع لإنتاج مادة الأمونياك المتفجرة تابع لمصنع "سفيردلوف" في مدينة دزيرجينسك".

وأكد المصدر أن "الحادث تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 بجروح".

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق امتد على مساحة 100 متر مربع، فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملها في مكان الحادث.

ويعتبر مصنع "سفيردلوف"، من أكبر المؤسسات الدفاعية المنتجة للذخيرة في روسيا وهو ينتج أيضا مجموعة واسعة من المواد المتفجرة الصناعية، والصواعق المطلوبة في قطاع النفط والغاز.