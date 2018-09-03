الصين تستثمر 60 مليار دولار في إفريقيا وصندوق النقد الدولي يحذر من تراكم الديون

تعهد الرئيس الصيني بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في قارة إفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة منها 15 مليارا "مساعدة مجانية وقروض بدون فوائد".

إعلان الرئيس شي جينبينغ جاء اليوم الاثنين خلال اجتماع الحوار بين مجتمع الأعمال الصيني والإفريقي، الذي يقام ضمن منتدى بكين للأعمال الصيني الإفريقي (2018) في العاصمة بكين.

كما سيشمل التمويل خطوط قروض واستثمارات شركات صينية فيما تواجه الصين اتهامات بإغراق شركائها من أفارقة وغيرهم في ديون هائلة.

وفي خطاب مطول افتتح به "المنتدى السابع حول التعاون الصيني الإفريقي"، بدا واضحا سعي الرئيس الصيني الى احتواء الانتقادات التي طاولت مساعدة بكين للدول النامية.

وأكد في هذا السياق، إنما دون أن يحدد مواعيد أو أسماء الدول المعنية، أن الصين "ستلغي" قسما من ديون الدول في القارة الإفريقية.

وكان الرئيس الصيني أعلن في القمة الصينية الإفريقية السابقة في جوهانسبورغ في 2015، تخصيص ستين مليار دولار من المساعدات والقروض. وقد استثمرت الصين مليارات عدة من الدولارات سنويا في افريقيا منذئذ خصوصا في البنى التحتية أو مناطق صناعية.

لكن من شأن هذه الاستثمارات التي رحبت بها الدول الأفريقية الراغبة في التنمية الاقتصادية زيادة ديونها إلى بكين في شكل كبير، كما تقول أصوات في الدول الغربية مما دفع صندوق النقد الدولي للإعراب عن قلقه خصوصا على جيبوتي حيث ارتفع الدين الخارجي لهذا البلد من خمسين إلى 85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عامين.

لكن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا رفض القول إن المساعدة الصينية للقارة السوداء تشكل "استعمارا جديدا".

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن بلاده لا تضع أية شروط من أجل الاستثمار في إفريقيا؛ "كما لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدولها عبر الاستثمارات".