روسيا ستتوقف عن نقل رواد الفضاء الأمريكيين في الربيع القادم

قالت قناة روسيا اليوم إن التزامات موسكو بنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى المحطة الفضائية الدولية ستنتهي في أبريل/نيسان 2019، نقلاً عن مصادر في الحكومة الروسية.

وذكرت القناة عن نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، قوله: "بهبوط المركبة الفضائية سويوز إم إس في شهر أبريل المقبل، تنتهي التزاماتنا بموجب الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بشأن نقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى المحطة الفضائية الدولية".

يذكر أن روسيا تقوم بنقل رواد الفضاء الأمريكيين منذ عام 2011، إلى المحطة الفضائية الدولية وتؤمن عودتهم إلى الأرض.

وأضاف يوري بوريسوف أن إنتاج الصاروخ الجديد "سويوز-5" الذي يخطط لإطلاقه عام 2022، سيعيد لروسيا صفتها كدولة رائدة في الفضاء.

وقال: "سيتعين علينا حل مسألة تقنية معقدة، ولكن تحقيقها سيعيد مكانة روسيا كقوة فضائية رائدة ويعززها".

من جانب آخر، تخطط الولايات المتحدة لتنفيذ أول رحلة مأهولة باستخدام المركبتين Dragon 2 وStarliner، عام 2019، وفق المصدر ذاته.