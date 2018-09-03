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3 قتلى في سقوط مروحية في شرق روسيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
المروحية السوفيتية مي-8 (عن الإنترنت) المروحية السوفيتية مي-8 (عن الإنترنت)

قتل 3 أشخاص في سقوط مروحية شرقي روسيا، في منطقة إيركوتسك، وفق وكالة "تاس" للأنباء.

وذكرت مصادر في وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أن مروحية من طراز "مي-8" اختفت أمس الأحد في موقع جبلي في منطقة إيركوتسك.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على حطام المروحية المفقودة، بمنطقة إيركوتسك مؤكدة مصرع 3 أشخاص كانوا على متنها.

وأوضحت أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة سبب سقوط المروحية.

هذا ومروحية مي-8 هي مروحية نقل سوفيتية وتعد الأكثر إنتاجا على مستوي العالم بتعداد يصل الي 12000 طائرة. ويتم استخدامها باكثر من 50 دولة.

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