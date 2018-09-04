البرلمان الباكستاني ينتخب عارف علوي رئيساً جديداً للبلاد

أظهرت نتائج غير رسمية، الثلاثاء، فوز البرلماني عارف علوي، بانتخابات الرئاسة التي أجريت اليوم في باكستان، ليصبح، حال إعلان فوزه رسمياً، الرئيس الـ13 للبلاد.

وجرى التصويت على اختيار الرئيس في البرلمان الباكستاني، بالعاصمة إسلام آباد.

وأعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني فوز علوي، المرشح من قبل الحزب الحاكم "حركة الإنصاف" بقيادة عمران خان، بأغلبية الأصوات حاصدًا 353 صوتًا من أصل 706 من إجمالي عدد الأصوات.

وحصل مرشح المعارضة، مولانا فضل الرحمن، رئيس مجلس العمل المتحد (تحالف أحزاب دينية) على 184 صوتًا، فيما نال مرشح حزب الشعب الباكستاني اليساري، اعتزاز أحسن 123 صوتًا.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الباكستانية عن النتائج الرسمية للانتخابات يوم غد، الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي كلمة له عقب صدور النتائج الأولية، قدم علوي شكره لجميع البرلمانيين الذين صوّتوا لصالحه، مشددًا على أنه سيصبح رئيسًا لباكستان، وليس حزبه.

ويُشترط في باكستان أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية، مسلماً، وأن يكون قد أكمل الـ 45 من العمر.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستوري في العاشر من سبتمبر الجاري، ليبدأ مهامه بشكل رسمي.