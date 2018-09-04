اليابان تواجه أعتى إعصار منذ عام 1993

ضرب إعصار عنيف سواحل غرب اليابان اليوم متسببا بهطولات مطرية غزيرة وفيضانات في المنطقة.

الإعصار التي رافقته رياح شديدة تسبب بأضرار في المطار الدولي مما أثر في حركة الملاحة الجوية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية حذرت أمس أنه إذا احتفظ "جيبي" بقوته الحالية البالغة 216 كلم في الساعة (135 ميلا في الساعة) فسيكون أول "إعصار قوي" يضرب اليابان بهذه القوة منذ عام 1993.

وقد خلف حتى الآن قتيلين، وفقا ولكالة الأنباء اليابانية.

هذا وقد أعلنت 13 شركة طيران يابانية إلغاء أكثر من 500 رحلة تحسباً من إعصار جيبي العاتي الذي سيكون الـ21 من نوعه الذي يضرب اليابان هذا الموسم.